У росії дозволили вилучати закордонні паспорти у призовників

Державна дума росії ухвалила у третьому читанні поправки, які дозволяють вилучати закордонні паспорти у призовників.

Про це повідомляє Интерфакс та «Медиазона».

Після рішення комісії про призов людині дається пʼять днів на передачу паспорта. Отримати документ назад можна після проходження військової чи альтернативної служби. Паспорт треба буде здати на період служби на зберігання у міграційну службу.

Закордонний паспорт будуть вилучати також, якщо людина: