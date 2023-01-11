ГУР: Від 9 січня росія обмежила виїзд за кордон для військовозобовʼязаних

У росії заборонили виїзд за межі країни громадянам, придатним до військової служби. Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
«Із 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В», — цитує ГУР повідомлення російської фсб.
За даними ГУР, цей наказ стосується усіх пунктів пропуску на всіх напрямках. У документі згадані громадяни категорії «В», тобто обмежено придатні до військової служби.
У мирний час призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову та від військових зборів та зараховують до запасу.
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