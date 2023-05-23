СБУ повідомила про підозру колишньому чиновнику часів Януковича, який зараз працює на окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру поплічнику президента-втікача Віктора Януковича, екскерівнику Державної реєстраційної служби України Дмитру Вороні.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Наприкінці 2022 року росіяни призначили його «сенатором рф — представником виконавчого органу влади Запорізької області». Він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованому Запоріжжі.
Ворона добровільно допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей. Також був «радником» окупаційного «губернатора» Балицького.
Ворона підготував звернення до путіна щодо державних нагород рф для російських військових і колаборантів, які допомагали окупувати регіон.
Він отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми.
Суд арештував майно Ворони на десятки мільйонів гривень. Зокрема, квартири фігуранта в середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кадратних метрів під Києвом і десять земельних ділянок на Київщині.
- 1 травня Служба безпеки України оголосила про підозру Вʼячеславу Заневському — ексочільнику охорони президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у пособництві російським військам.