Паводки в Україні: підтопленими досі лишаються 44 будинки, а на Чернігівщині вода залила дороги до 4 населених пунктів

В Україні поступово спадає рівень води по всіх областях після весняного водопілля. Але часткові підтоплення досі є.
Про це пише пресслужба ДСНС.
Там зазначають, що 44 будинки лишаються підтопленими: 36 у Дніпропетровській області та 8 у Черкаській. Також у чотирьох областях підтоплені 315 дворогосподарств.
У Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтоплені понад 8 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. А в Чернігівській області вода порушила транспортне сполучення до 4 населених пунктів.
- У квітні в низці річок України фіксують сезонне підвищення рівня води, яке призвело до підтоплень у кількох областях, зокрема вода зайшла в житлові будинки. Через це оголошували найвищий (червоний) рівень небезпеки.