У Молдові десятки тисяч людей вийшли на проєвропейський мітинг. Це відбулося на тлі спроб росії дестабілізувати країну

Десятки тисяч людей у Молдові вийшли в неділю на проєвропейський мітинг у Кишиневі для підтримки курсу країни до Євросоюзу. Влада організувала ці акції на тлі спроб росії дестабілізувати країну.
Про це пише Reuters.
За даними поліції, на акцію прийшли понад 75 тисяч людей.
Під час мітингу президент країни Майя Санду звинуватила росію в спробі саботувати рух країни до ЄС і розпалюванні антиурядових протестів.
«Молдова не хоче, щоб Кремль шантажував її», — зазначила Санду.
Лідер проросійської партії «Шор» Ілан Шор заявив своїм прихильникам на опозиційних акціях протесту в інших містах, що добиватиметься референдуму щодо зовнішньої політики Молдови.
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.
- Сполучені Штати вважають, що люди, повʼязані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб повалити владу і встановити проросійський уряд.