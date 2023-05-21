ЗСУ просунулися під Бахмутом ще на 700 метрів

Третья окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ просунулася на околицях Бахмуту ще на 700 метрів углиб.
«1 730 метрів у довжину, та в глиб — ще 700 метрів зачищеної від ворога території. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади зс рф зазнали поразки — розбиті у мотлох», — йдеться в повідомленні.
У бригаді зазначили, що лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанти і поранено понад 40. Також бійці знищили російську техніку, зокрема танки.
- Українські військові синхронно наступають на північних і південних околицях Бахмуту, щоб обвалити фланги «вагнерівцям», які штурмують саме місто. Українська армія намагається прорвати російську оборону навколо міста і в разі успіху оточити його.
- Напередодні ватажок «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив про повну окупацію Бахмуту. У Міноборони України це спростували — бої ще тривають. Це ж заявив і президент Володимир Зеленський.
- Міноборони і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 21 травня повідомляли, що росіяни втратили частину панівних висот довкола Бахмуту. Їх взяли у напівоточення.