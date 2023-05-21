Міноборони: У Бахмуті росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, Сили оборони взяли місто у напівоточення

У Бахмуті росіяни втратили частину панівних висот довкола міста. Просування українських військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, ускладнює окупантам перебування в Бахмуті.
Про це 21 травня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Сили оборони взяли місто у напівоточення, що дає можливість знищувати окупантів. Тому росіянам у тій частині міста, яку вони контролюють, доводиться оборонятись.
Українські військові зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними обʼєктами і над приватним сектором Бахмуту в районі «Літак».
Пізніше про тактичне оточення росіян заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», — сказав він і додав, що з командирами детально розібрали дії українських військ і порядок знищення ворога.
- Українські військові синхронно наступають на північних і південних околицях Бахмуту, щоб обвалити фланги «вагнерівцям», які штурмують саме місто. Тим лишилося захопити з десяток багатоповерхівок та невелику частину приватного сектора, щоб повністю окупувати Бахмут. Але в цей же час українська армія намагається прорвати російську оборону навколо Бахмуту і в разі успіху оточити його.
- 20 травня газета The New York Times писала, що українським військам вдалося просунутися під Бахмутом, скориставшись конфліктом між «ПВК Вагнера» і Міноборони рф.