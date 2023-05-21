З Бахмуту евакуювали 10 людей, серед них — 14-річна дівчинка

З міста Бахмут Донецької області військові евакуювали десятьох людей, зокрема дитину. Рятувальна операція була складною, вибиралися серед мін і під обстрілами окупантів.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 21 травня.

Серед врятованих — 14-річна Аліна та її батьки.

Люди жили в підвалах, але поруч з їхнім помешканням почалися активні бойові дії, тому вони і вирішили евакуюватися. Зараз усі вони перебувають у безпечному місці, їм надали медичну та психологічну допомогу.

Родина мешкала в районі, який росія цілодобово обстрілювала з усіх видів зброї, там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Люди не виїжджали з Бахмуту через тяжкохворого маломобільного дідуся, який пізніше помер і його поховали у дворі.

«Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я надягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає», — каже 45-річний Станіслав, батько Аліни.