ЄС введе нові санкції проти 90 компаній, які допомагають росії обходити чинні

В одинадцятому санкційному пакеті Європейського Союзу містяться обмеження щодо 90 компаній, які допомагають росії обходити чинні санкції.

Про це в інтервʼю ZDF повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Єврокомісія довела, що ці 90 компаній з усього світу постачають санкційні товари до росії з ЄС через треті країни. Вісім із цих компаній зареєстровані в Китаї, проте «це не означає, що вони мають бути китайськими», наголосила Урсула фон дер Ляєн.

«Це компанії, які частково існують на папері та мають власників різних національностей», — сказала вона.