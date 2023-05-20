МКС відреагував на заяву росії про оголошення в розшук прокурора суду

Асамблея країн-учасниць Римського статуту, який є основою для роботи Міжнародного кримінального суду, глибоко стурбована тим, що в росії оголосили в розшук прокурора МКС у Гаазі Каріма Хана, йдеться у пресрелізі організації.
Асамблея називає російське рішення «залякуванням і неприйнятною спробою підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо [...] найтяжчих міжнародних злочинів».
«Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і обʼєднатися проти безкарності», — пишуть у пресрелізі.
- 19 травня Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт президента рф володимира путіна.
- 26 квітня російська Рада федерації схвалила закон про покарання за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких росія участі не бере.
- 20 березня Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу щодо суддів і прокурорів Міжнародного кримінального суду. Ті напередодні видали міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.