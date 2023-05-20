Зеленський вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з премʼєром Індії

Президент Володимир Зеленський під час саміту G7 у Японії вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зустрівся з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, пише пресслужба Офісу президента.
Зеленський розповів індійському премʼєру про українську «формулу миру» і запросив його приєднатися до її реалізації. Ще двома темами для обговорення були розмінування і мобільні шпиталі.
Також він подякував Моді за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу. Натомість премʼєр Індії висловив вдячність за допомогу в евакуації індійських студентів з України.
Нарендра Моді поки що відмовляється публічно засуджувати вторгнення росії в Україну, проте обіцяє зробити «все, що зможе», для припинення війни, передає CNN.
- Індія здавна закупує російську зброю та енергоресурси. Однак після західних санкцій проти росії Індія перестала отримувати зброю від рф, тому що країни шукають спосіб оплати, який не порушує обмеження. Натомість за 2022 рік Нью-Делі імпортував у десять разів більше російської нафти, ніж роком раніше, відмовляючись долучатися до санкцій проти росії. Також Індія утримувалася від резолюцій ООН, які закликали вивести російські війська з України та засуджували вторгнення рф.
- На полях саміту G7 Зеленський зустрівся з премʼєром Великої Британії Ріші Сунаком, премʼєром Італії Джорджею Мелоні, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.