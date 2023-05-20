Зеленський вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з премʼєром Індії

Президент Володимир Зеленський під час саміту G7 у Японії вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зустрівся з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, пише пресслужба Офісу президента.

Зеленський розповів індійському премʼєру про українську «формулу миру» і запросив його приєднатися до її реалізації. Ще двома темами для обговорення були розмінування і мобільні шпиталі.

Також він подякував Моді за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу. Натомість премʼєр Індії висловив вдячність за допомогу в евакуації індійських студентів з України.

Нарендра Моді поки що відмовляється публічно засуджувати вторгнення росії в Україну, проте обіцяє зробити «все, що зможе», для припинення війни, передає CNN.