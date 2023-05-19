Медіа: «ПВК Вагнера» намагалася купити зброю в Китаї та Малі

Найманці «ПВК Вагнера» намагалися придбати зброю у Китаї та Малі. У китайської компанії їм навіть вдалося закупити тисячі шоломів.

Про це пишуть CNN і The Financial Times.

Компанії, які власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин використовував для своїх операцій в Африці, змогли придбати 20 тисяч шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді та грудні 2022 року. При цьому китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання».

Зазначається, що закупівля шоломів, розділена на чотири партії на оголошену вартість трохи понад $2 мільйони, відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських увʼязнених для відправки на фронт в Україні.

Згідно з інформацією Alibaba, китайська компанія Hangzhou Shinerain розташована у східній провінції Чжецзян і має від 5 до 15 співробітників. Зазвичай вона продає жіночий одяг, тобто поставки захисних головних уборів до рф не входить до її звичайної схеми ведення бізнесу.

За словами американського чиновника, також американська розвідка розсекретила спроби «вагнерівців» постачати обладнання для війни в Україні з Малі.

«ПВК Вагнера» успішно закупила обладнання, але продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів і контрбатарейних систем у Малі.