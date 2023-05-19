Reuters: Україна може дозволити експорт російського аміаку за однієї умови

Київ може дозволити транзит російського аміаку через Україну за умови розширення «зернової угоди» — до неї мають додати більше українських портів і ширший спектр товарів.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела в українському уряді.

Росія наполягає на відновленні поставок аміаку по трубопроводу з російського Тольяті до чорноморського порту «Південний», який розрахований на перекачування до 2,5 мільйона тонн аміаку на рік. Організація Обʼєднаних Націй підтримує відновлення поставок аміаку через трубопровід. В ООН вважають, що це має допомогти глобальній продовольчій безпеці.

«Зернову угоду» 17 травня продовжили ще на два місяці. Співрозмовник Reuters зазначив, що в її тексті не згадується аміакопровід «Тольяті-Одеса» і транзит. Для цього буде потрібна додаткова угода, й Україна висуватиме певні вимоги.

«Ми говоримо наступне: якщо вона [угода] включає аміакопровід, то Україна має отримати додаткові речі, які будуть служити нашим національним інтересам. Тобто розширення географії угоди та переліку товарів [для експорту коридором]. Тоді це могло б служити інтересам нашої країни», — зазначило джерело. Які додаткові товари Україна хотіла б включити — не уточнили.