Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати двогодинні відео

Соцмережа Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати довгі відео.
Про це заявив її власник Ілон Маск.
За його словами, користувачі із платною синьою галочкою відтепер можуть публікувати двогодинні відео. Їхній розмір не має перевищувати 8 гігабайтів.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм читачам передплату на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише у користувачів, які заплатили за це.