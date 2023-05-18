Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати двогодинні відео

Соцмережа Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати довгі відео.

Про це заявив її власник Ілон Маск.

За його словами, користувачі із платною синьою галочкою відтепер можуть публікувати двогодинні відео. Їхній розмір не має перевищувати 8 гігабайтів.