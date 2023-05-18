У Великій Британії підтвердили, що Україна вже використовує крилаті ракети Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії підтвердив, що українські війська вже використовують крилаті ракети Storm Shadow на війні.

Про це пише Sky News.

«Усе, що я можу сказати, то це те, що, за моєю інформацією, її вже використовували після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці», — сказав він.

Воллес наголосив на тому, що Україні важливо отримувати далекобійні засоби, оскільки росіяни передислокували свої командні пункти за межі досягання M270 та HIMARS.

Він додав, що надання Storm Shadow є «своєрідним помʼякшенням» ситуації, за якої Україна поки не може отримати сучасні винищувачі, про які просить.