Після нічної атаки росіян без світла понад 20 населених пунктів. Також відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною

Після російського обстрілу в ніч проти 18 травня без електрики залишилися понад 20 населених пунктів. Також припинила роботу міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Місце пошкодження міждержавної лінії виявили в Угорщині, наразі її вже ремонтують.

В Україні через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлені три населених пункти, там без світла залишилися 1,7 тисячі людей. Також електрики немає у двох населених пунктах у Запорізькій області та у трьох у Миколаївській.

У Херсонській області через обстріл було знеструмлено 15 населених пунктів, без світла були майже 12 тисяч споживачів. Усі вони вже заживлені.

На Донеччині відключилися кілька повітряних ліній, без світла опинилися понад 20 тисяч абонентів. Зокрема, струм зник у шахті, де в цей час перебували кілька людей.

Через попередні обстріли без світла залишається частина мешканців Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Із 21:00 17 травня до 05:30 18 травня росіяни здійснили кілька повітряних атак. Загалом окупанти випустили 30 ракет.