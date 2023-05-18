Сили оборони знищили 29 із 30 крилатих ракет

Із 21:00 17 травня до 05:30 18 травня росіяни здійснили кілька повітряних атак. Загалом окупанти випустили 30 ракет.

Сили оборони України ліквідували 29 крилатих ракет і 4 безпілотники — два ударні Shahed-136/131 і два розвідувальні.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Із двох Ту-160 і восьми Ту-95 росіяни випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, а з кораблів у Чорному морі — 6 крилатих ракет «Калібр».

Ще дві крилаті ракети «Іскандер-К» летіли з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Із кінця квітня російські окупанти регулярно завдають по Україні масованих ударів за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Попередня масована атака була в ніч проти 16 травня. За інформацією Генштабу ЗСУ, війська противника випустили 27 ракет, українська армія знищила 25 із них, зокрема шість «Кинджалів», девʼять «Калібрів» і 10 ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).