AFP: Система ППО Patriot в Україні постраждала, але працює

Система ППО Patriot в Україні постраждала, але працює. Про це агентству AFP повідомив представник Міністерства оборони США.
Система залишається в робочому стані. Збитки, яких завдав снаряд, що приземлився поряд із нею, досі оцінюють.
Міноборони росії тим часом повідомляє про нібито «повністю знищені» радіолокаційну станцію та пʼять пускових установок Patriot.
- Уночі 16 травня росія атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила 6 балістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400 або «Іскандер»).
- Після цього CNN із посиланням на американських посадовців написало, що росіяни під час нічної атаки, імовірно, пошкодили одну із систем Patriot, але не знищили її. Однак у Білому домі поки що не підтверджують інформацію про можливе пошкодження системи Patriot в Україні. Але там наголосили, що якщо це справді сталося, то США допоможуть її полагодити.