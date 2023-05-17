AFP: Система ППО Patriot в Україні постраждала, але працює

Система ППО Patriot в Україні постраждала, але працює. Про це агентству AFP повідомив представник Міністерства оборони США.

Система залишається в робочому стані. Збитки, яких завдав снаряд, що приземлився поряд із нею, досі оцінюють.

Міноборони росії тим часом повідомляє про нібито «повністю знищені» радіолокаційну станцію та пʼять пускових установок Patriot.