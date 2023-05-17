Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв залишається під вартою. Він оскаржував своє затримання

Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва та залишив його під вартою.

Рішення суд ухвалив 17 травня.

Князєв оскаржував своє затримання і називав його «незаконним». За його словами, він сам сказав правоохоронцям, де лежать гроші, щоб вони їх не «шукали по шухлядах», — це нібито сприяння слідству. У підсумку суд визнав скаргу необґрунтованою, а затримання — законним.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже звернулась до Вищої ради правосуддя з проханням надати дозвіл суду на арешт Князєва.

Справа Всеволода Князєва

15 травня стало відомо, що Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. У Верховному суді створили «бек-офіс» під керівництвом Всеволода Князєва — адвокатське обʼєднання за гроші допомагало, щоб судді ухвалювали потрібні рішення.

У 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. У 2020 році колишні акціонери хотіли через суд повернути ці акції, однак суд їм відмовив. У 2022 році Апеляційний суд все ж визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій комбінату. Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня Жеваго звернувся до «бек-офісу» Верховного суду. Уже 19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь Жеваго — визнав, що бізнесмен законно придбав Полтавський комбінат.