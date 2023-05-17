На аукціон виставили тіару, яку носили на двох британських коронаціях, і діамант «Зірка Єгипту»

Аукціонний дім Christieʼs виставив на торги тіару, яку носили на двох британських коронаціях, і діамант «Зірка Єгипту», який нібито колись належав королю Єгипту і Судану Фаруку.

Про це повідомляє AFP.

Тіара виготовлена в стилі ар-деко із платини вагою 136,5 г. Прикрашена квітковим орнаментом. Прикрасу очікують продати за суму від $890 тисяч до $1,67 мільйона.

Діамантову прикрасу замовив девʼятий граф Бессборо Вір Понсонбі у паризького ювелірного центру Chaumet. Граф хотів подарувати її дружині — в ознаменування свого призначення генерал-губернатором Канади в 1931 році. Цю тіару дружина графа надягала на коронацію короля Георга VI у 1937 році та королеви Єлизавети II у 1953 році.

Також на торгах буде діамант «Зірка Єгипту», який важить 105,52 карата (понад 21 г). Його походження оповите таємницею. У 1850 році його купив віцекороль Єгипту, а продав у 1880 році. Потім його купив король Фарук, який правив Єгиптом з 1936 по 1952 рік. Його колекція коштовностей зникла, коли він утік у вигнання, і знову зʼявилася лише через кілька років. Діамант оцінюється у понад $2,2 мільйона.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також на торгах буде ювелірна прикраса, яку носять на центральній панелі ліфа сукні від Cartier — з натуральними перлами та діамантами. Раніше вона належала австралійській оперній співачці Неллі Мельба. Прикрасу виготовили приблизно у 1902 році і оцінюють у понад $2,7 мільйона. Це найдорожчий лот.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран