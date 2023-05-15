Попри скандал. На аукціоні Christieʼs продали найбільшу приватну колекцію коштовностей за рекордну суму

Аукціонний дім Christieʼs продав найбільшу й найдорожчу в історії приватну колекцію ювелірних виробів покійної австрійської мільярдерки Гайді Гортен за рекордні $196 мільйонів.

Про це пише CNN.

У колекції Гайді Гортен були вироби роботи Boivin, Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston та Van Cleef & Arpels.

Наприклад, діамантову каблучку від Bulgari оцінили удвічі дорожче, аніж пропонувалося на початку торгів — понад $10 мільйонів, а 90-каратне діамантове намисто Briolette of India від ювеліра Harry Winston продали за $7 мільйонів.

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Утім, джерела багатства Гайді Гортен викликали занепокоєння у єврейської спільноти. Австрійка, чиї статки на момент смерті у червні 2022 року становили $3 мільярди, успадкувала мільярд доларів від чоловіка — німецького бізнесмена, який купив єврейські підприємства за часів нацизму в Німеччині.

Продажі колекції вимагали зупинити, вважаючи аукціон «справжньою образою для жертв Голокосту». Проте Christieʼs запевнив, що джерела заможності Гортен були «публічними», а бізнес її чоловіка «добре задокументованим». Разом із цим аукціонний дім пообіцяв передати частину виручених коштів організаціям, які досліджують Голокост та поширюють обізнаність щодо нього.