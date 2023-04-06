У США на аукціон виставили найбільший рубін, його попередня вартість — понад $30 мільйонів

У Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs продадуть рубін вагою 55,22 карата. Його попередня вартість перевищує $30,3 мільйона, цей рубін може стати найціннішим коштовним каменем такого роду, який коли-небудь виставляли на аукціоні. Про це повідомляє CNN. Торги відбудуться в червні. Камінь називається Estrela de Fura («Зірка Фура»). Аукціонний дім Sothebyʼs описав цей рубін як «надзвичайно рідкісний».

Камінь знайшла канадська компанія з видобутку кольорового коштовного каміння Fura Gems на одній зі своїх шахт у Мозамбіку в липні 2022 року. Гендиректор компанїі Дев Шетті сказав, що камінь такого розміру та якості — це щось «майже нечуване». Спочатку цей камінь важив 101 карат — майже вдвічі більше, ніж після обробки, і був найбільшим рубіном дорогоцінної якості з усіх знайдених. Перш ніж випустити камінь на ринок, його розрізали, надавши симетричної форми, і відполірували, щоб видалити домішки та покращити колір і блиск.