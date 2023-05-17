ООН: Забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року

Згідно зі звітом ООН з довкілля, глобальна забрудненість пластиком може скоротитися на 80% до 2040 року, пише The Guardian.
Першим кроком зі скорочення відходів стане відмова від зайвої упаковки. Також потрібне збільшення переробки і повторного використання виробів, а також заміна полімерних матеріалів більш екологічними. Експерти вважають, що це зекономить країнам трильйони доларів і дозволить запобігти викидам 500 мільйонів тонн CO2 на рік.
В ООН вважають, що такі зміни дозволять урізати річний обсяг пластикового сміття до 40 мільйонів тонн до 2040 року. Якщо цього не робити, то у світі утвориться 227 мільйонів тонн відходів щороку.
- Нещодавно команда австралійських учених «нагодувала» пластиком два види грибів — Aspergillus terreus та Engyodontium album. Від 25 до 27 відсотків зразків були знищені через 90 днів, а через 140 днів пластик розклався повністю.
- Науковці зі Швейцарського федерального інституту WSL теж знайшли в Гренландії, Швейцарських Альпах і на архіпелазі Шпіцберген мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур.