ООН: Забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року

Згідно зі звітом ООН з довкілля, глобальна забрудненість пластиком може скоротитися на 80% до 2040 року, пише The Guardian.

Першим кроком зі скорочення відходів стане відмова від зайвої упаковки. Також потрібне збільшення переробки і повторного використання виробів, а також заміна полімерних матеріалів більш екологічними. Експерти вважають, що це зекономить країнам трильйони доларів і дозволить запобігти викидам 500 мільйонів тонн CO2 на рік.

В ООН вважають, що такі зміни дозволять урізати річний обсяг пластикового сміття до 40 мільйонів тонн до 2040 року. Якщо цього не робити, то у світі утвориться 227 мільйонів тонн відходів щороку.