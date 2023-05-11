Дослідження: Учені знайшли мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур

Науковці зі Швейцарського федерального інституту WSL знайшли в Гренландії, Швейцарських Альпах і на архіпелазі Шпіцберген мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур.
Своє дослідження група вчених опублікувала в науковому журналі Frontiers in Microbiology.
Учені й раніше знали про деякі мікроорганізми, здатні розкладати пластикові відходи, проте робили вони це за температури понад +30 °C. Тобто їхнє використання у промисловості могло би збільшити викиди парникових газів і пришвидшити зміну клімату.
Натомість нововиявлені мікроорганізми потребують лише близько +15 °C, щоб виконати аналогічне завдання. Наприклад, грибкові neodevriesia і lachnellula успішно розклали біорозкладний пластик: поліестер-поліуретан (PUR), терефталат полібутиленадипату (PBAT) та поліактид (PLA).
На думку дослідників, мікроби розкладають полімери, бо вони структурно схожі на деякі рослинні клітини. Утім, поки що жоден мікроорганізм не впорався з розкладанням поліетилену (PE) — найпоширенішого у світі пластику.
- Місяць тому команда австралійських учених «нагодувала» пластиком два види грибів — Aspergillus terreus та Engyodontium album. Від 25 до 27 відсотків зразків були знищені через 90 днів, а через 140 днів пластик розклався повністю.
- Нещодавно у морських птахів виявили нову хворобу, яку спричиняє пластик. Через споживання відходів у птахів утворюються шрами на травному тракті. Захворювання назвали пластикоз.
- Через латекс, який можуть зʼїсти морські птахи та ссавці, в американському містечку Лагуна-Біч у штаті Каліфорнія заборонили повітряні кулі. Заборона набуде чинності у 2024 році.