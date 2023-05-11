Дослідження: Учені знайшли мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур

Науковці зі Швейцарського федерального інституту WSL знайшли в Гренландії, Швейцарських Альпах і на архіпелазі Шпіцберген мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур.

Своє дослідження група вчених опублікувала в науковому журналі Frontiers in Microbiology.

Учені й раніше знали про деякі мікроорганізми, здатні розкладати пластикові відходи, проте робили вони це за температури понад +30 °C. Тобто їхнє використання у промисловості могло би збільшити викиди парникових газів і пришвидшити зміну клімату.

Натомість нововиявлені мікроорганізми потребують лише близько +15 °C, щоб виконати аналогічне завдання. Наприклад, грибкові neodevriesia і lachnellula успішно розклали біорозкладний пластик: поліестер-поліуретан (PUR), терефталат полібутиленадипату (PBAT) та поліактид (PLA).

На думку дослідників, мікроби розкладають полімери, бо вони структурно схожі на деякі рослинні клітини. Утім, поки що жоден мікроорганізм не впорався з розкладанням поліетилену (PE) — найпоширенішого у світі пластику.