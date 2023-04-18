Науковці виявили гриби, які можуть розщепити пластик за 140 днів

Науковці знайшли два штами грибів, які руйнують поліпропілен за 140 днів. Із поліпропілену виготовляють кришки для пляшок і харчових контейнерів. Наразі з нього складається до третини всіх пластикових відходів у світі.
Про це пише Science Alert.
Команда австралійських вчених «нагодувала» пластиком два види грибів — Aspergillus terreus та Engyodontium album. Від 25 до 27% зразків були знищені через 90 днів, а через 140 днів пластик розклався повністю.
Наразі науковці виявили вже понад 400 мікроорганізмів, які здатні природно розщеплювати пластик, причому гриби вирізняються своєю універсальністю та здатністю руйнувати різні види синтетичних матеріалів.
Учені розраховують, що «грибний» метод можна буде масштабувати й оптимізувати для роботи у промислових масштабах.
- Нещодавно у морських птахів виявили нову хворобу, яку спричиняє пластик. Через споживання відходів у птахів утворюються шрами на травному тракті. Захворювання назвали пластикоз.
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