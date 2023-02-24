У США місто Лагуна-Біч заборонило повітряні кулі

В американському містечку Лагуна-Біч (штат Каліфорнія) заборонили повітряні кулі, щоб врятувати океан. Зміни набудуть чинності у 2024 році.

Про це пише The Guardian.

Повітряні кульки всіх типів не можна буде використовувати у громадських місцях, під час публічних заходів. Порушникам загрожуватиме штраф до $500. Прикрашати кульками власне помешкання дозволять.

Повітряні кулі не такі безневинні іграшки, як здається. Вони завдають подвійної шкоди навколишньому середовищу: морські ссавці та черепахи можуть зʼїсти латекс, з якого вони зроблені. Кульки в 32 рази частіше вбивають морських птахів, ніж твердий пластик, — це робить їх найнебезпечнішим типом сміття для морських птахів.

«Це пояснюється тим, що латексні повітряні кулі виготовлені з мʼякого, пластичного матеріалу, який легко прилягає до порожнини шлунку чи травного тракту птаха та спричиняє непрохідність, голодування, і смерть», — розповіла аналітик Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NОАА) Лара О’Браєн.