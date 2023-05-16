CNN: Україна вже застосовує ракети Storm Shadow для ураження російських цілей

Сили оборони України вже застосовують передані Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ураження російських військових цілей.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела в адміністрації США та чиновника однієї із західних країн.

CNN також зверталося за підтвердженням до Міноборони України, проте представник відомства відмовився коментувати цю інформацію.

15 травня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що хоча озброєнь типу Storm Shadow в Україні ще не було, проте проблем із їх використанням «не буде».

Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту перевищує 250 кілометрів, а висота сягає 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.