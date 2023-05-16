У Міноборони Польщі розпочали аудит через інцидент із російською ракетою. Про її падіння дізналися аж через пʼять місяців

Найвищий контрольний орган Польщі, Верховна контрольна палата розпочала аудит Міністерства оборони через можливі порушення у звʼязку з падінням російської ракети на польській території. Про це дізналися лише через 5 місяців.

Про це пише RMF FM.

Аудитори перевірять процедури, які застосувало Міноборони у відповідь на інцидент, а також те, як відбувалася комунікація між міністром оборони та військовими, зокрема генералами.

Під час аудиту планують затребувати та вилучити певні документи Міноборони Польщі.

Керівник палати Маріан Банась зазначив, що там хочуть встановити, наскільки добре охороняються польські кордони та чому про інцидент дізналися так пізно.

«Потрібно встановити, чи справді співпраця була на належному рівні, чи були дотримані належні процедури та хто несе відповідальність за те, що належні процедури не спрацювали», — пояснив він.