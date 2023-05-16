У Міноборони Польщі розпочали аудит через інцидент із російською ракетою. Про її падіння дізналися аж через пʼять місяців

Найвищий контрольний орган Польщі, Верховна контрольна палата розпочала аудит Міністерства оборони через можливі порушення у звʼязку з падінням російської ракети на польській території. Про це дізналися лише через 5 місяців.
Про це пише RMF FM.
Аудитори перевірять процедури, які застосувало Міноборони у відповідь на інцидент, а також те, як відбувалася комунікація між міністром оборони та військовими, зокрема генералами.
Під час аудиту планують затребувати та вилучити певні документи Міноборони Польщі.
Керівник палати Маріан Банась зазначив, що там хочуть встановити, наскільки добре охороняються польські кордони та чому про інцидент дізналися так пізно.
«Потрібно встановити, чи справді співпраця була на належному рівні, чи були дотримані належні процедури та хто несе відповідальність за те, що належні процедури не спрацювали», — пояснив він.
- 27 квітня стало відомо, що в Польщі, поблизу міста Бидгощ знайшли уламки обʼєкта, схожого на ракету «повітря — земля». На уламках були написи російською мовою. Бойової частина в ній була відсутня.
- Згодом журналісти RMF FM зʼясували, що в середині грудня 2022 року під час чергового обстрілу України використовувся літак Су-34 із Білорусі. На радарах Польщі зʼявився обʼєкт, який прилетів до країни з Білорусі. Польські служби відстежили обʼєкт, але втратили його неподалік Бидгощу. Польські військові, попри обовʼязок, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі. Слідчі не отримували жодних повідомлень у цій справі та, як вдалося зʼясувати журналістам, провадження у цій справі відкрили лише наприкінці квітня 2023 року.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак згодом теж підтвердив, що неподалік Бидгощу впала російська крилата ракета. За словами міністра, у грудні польські військові не доповіли йому про падіння російської ракети, яку вони відстежували після повідомлення від української сторони та потім шукали. Однак пошукову операцію швидко згорнули через хуртовини.