Міністр оборони Польщі офіційно підтвердив падіння російської ракети поблизу Бидгощу

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив висновки журналістів RMF FM про те, що 16 грудня 2022 року поблизу Бидгощу впала, попередньо, російська крилата ракета.

Про це він сказав на пресконференції, передає RMF 24.

За словами міністра, у грудні польські військові не доповіли йому про падіння російської ракети, яку вони відстежували після повідомлення від української сторони і потім шукали її. Однак пошукову операцію швидко згорнули через хуртовини.

Блащак зазначив, що тільки-но дізнався про знайдені уламки ракети у Замості, наказав оперативному командуванню перевірити місце падіння.

Що зʼясували журналісти?

У середині грудня 2022 року росіяни масово обстріляли Україну. Для атаки використовували й дислоковані в Білорусі літаки. Тоді поблизу повітряного простору НАТО зʼявився бомбардувальник Су-34, тому бойові літаки НАТО підняли в повітря. На радарах Польщі зʼявився обʼєкт, який прилетів до країни з Білорусі. Польські служби відстежили обʼєкт, але втратили його неподалік Бидгощу. Сталося це приблизно за два кілометри від того місця, де наприкінці квітня випадково знайшли уламки ракети.

Польські військові, попри обовʼязок, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі. Слідчі не отримували жодних повідомлень у цій справі та, як вдалося зʼясувати журналістам, провадження у цій справі відкрили лише наприкінці квітня 2023 року. Розслідування розпочали через кілька місяців після повідомлення не військової, а цивільної влади, що дізналася про ракету від людей.

У Польщі немає ані таких ракет Х-55, ані систем, які могли б їх запускати.