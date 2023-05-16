«Укрзалізниця» відновлює рух на Хмельниччині. Деякі колії закривали після російського обстрілу

«Укрзалізниця» відновлює рух ділянкою колії у Хмельницькій області, яку тимчасово закривали для пасажирських поїздів після російського обстрілу 13 травня.

Про це пише пресслужба компанії.

Усі наступні рейси вирушать звичними маршрутами, зокрема через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Водночас до кінця доби курсуватимуть додаткові електропоїзди для «резервних» пересадок, щоб ті, хто вже в дорозі за зміненим маршрутом, змогли дістатися місця призначення.