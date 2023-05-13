Росія знову атакувала Україну. У Хмельницькому районі — влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Росія вночі 13 травня знову атакувала Україну. У Хмельницькому районі є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Мер міста Олександр Семчишин уточнює, що обʼєкт розташований за межами населених пунктів. Вибухова хвиля пошкодила школи, лікарні, адмінбудівлі, промислові обʼєкти, багатоповерхівки та приватні будинки. Заступник начальника ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону повідомив про пʼятьох постраждалих.

«Укрзалізниця» повідомила про зміни графіків поїздів, які прямують через Хмельницький.

Крім цього, росія знову намагалась атакувати Київ дронами — усі збили. Це шоста атака на столицю з початку травня.

У Миколаєвській області через атаку іранськими дронами пошкоджена пʼятиповерхівка і зруйнована двоповерхова будівля на підприємстві, троє людей постраждали.