Чехи зібрали $2,3 мільйона на купівлю РСЗВ RM-70 для України

Чеський народ в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» зібрав $2,3 млн пожертв для закупівлі РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї.
Про це йдеться в повідомленні організаторів ініціативи.
«Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів», — повідомили організатори.
РСЗВ RM-70 — це чеська версія радянської системи «Град», але на шасі місцевої компанії Tatra, а також із новою системою заряджання.
- У жовтні минулого року чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72 за €1,2 мільйона. Його назвали «Томаш».