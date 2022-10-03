Чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72 за €1,2 млн. Йому дали імʼя «Томаш»

Чеські активісти проєкту Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна») зібрали за місяць €1,22 млн на модернізований танк Т-72 Avenger для потреб української армії.

Про це проєкт повідомив у Twitter.

Активісти купили не тільки танк, а й боєприпаси для нього і домовились про доставку в Україну. У цьому питанні було задіяне Міністерство оборони Чехії, голова якого вже подякував активістам.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що загалом на танк пожертвували гроші 11 тисяч людей. «Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для ЗСУ танк — модернізований T-72 Avenger. Йому дали імʼя «Томаш», — написав він.