Росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників. Звідти вони літають атакувати Україну

Росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну від початку війни проти України кількість стратегічних бомбардувальників, що здатні нести ядерну зброю.

Норвезька газета The Barents Observer пише, що бомбардувальники базуються на авіабазі «Оленья» в Мурманській області. На супутниковому знімку від 7 травня на аеродромі можна побачити по два Ту-160 і Ту-22, 14 одиниць Ту-95, три транспортні Ан-22 (або Ан-12), літак-заправник Іл-78, а також три гелікоптери.

Саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів крилатими ракетами по Україні.

Але, напевно, цим завдання перекинутих бомбардувальників не вичерпуються. Наприкінці квітня НАТО підняло в повітря два винищувачі F-35, щоб зустріти групу з семи російських літаків, включаючи два Ту-160, які летіли в міжнародному повітряному просторі на північ від норвезького регіону Фіннмарк.

Значна кількість бомбардувальників на базі зʼявилася в жовтні — тоді норвезькі аналітики пов’язували це перекидання з навчаннями ядерних стратегічних сил «Грім» та погрозами керівництва рф ядерною зброєю Заходу.

Після вступу Фінляндії в НАТО влада росії почала казати про «зазіхання на безпеку росії» та необхідність «контрзаходів». Цей фактор також вплинув на посилення авіаційної групи на базі «Оленья».