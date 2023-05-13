Комітет парламенту Швейцарії рекомендує помʼякшити правила реекспорту зброї

Комітет із політики безпеки парламенту Швейцарії ухвалив дві пропозиції про спрощення правил реекспорту швейцарської зброї.

Про це повідомляє Swiss Info.

У Швейцарії є закон про військову техніку. Він унеможливлює реекспорт військової техніки швейцарського виробництва до країн, залучених у війну. Однак 12 травня комітет схвалив дві пропозиції.

Одна спрямована на зняття «деяких обмежень» на експорт військової техніки «у виняткових обставинах і якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки».

Друга пропозиція може також дозволити постачати зброю до країн, «які віддані нашим цінностям і мають такий самий експортний контроль, як і Швейцарія».