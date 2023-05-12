Зеленський ввів нові санкції проти росіян та їхніх компаній. Також під обмеження потрапив екснардеп Деркач

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили понад 200 компаній і 37 людей.
Про це йдеться в указі президента № 279/2023.
«Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність повʼязаних із ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть обʼєкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства», — зазначив Зеленський.
За його словами, санкції ввели проти компаній, повʼязаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.
Також під санкції потрапив колишній проросійський нардеп Андрій Деркач, якого звинуватили в держзраді.
- За даними слідства, народний депутат Андрій Деркач за період 2019—2022 років одержав щонайменше $567 тисяч від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України — йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.
- У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них — український депутат Андрій Деркач. У Кремлі тоді на це відреагували, назвавши причетність Деркача до спецслужб рф «дурницею».