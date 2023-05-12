Уряд Бельгії виділяє новий пакет допомоги Україні на €92 мільйони. Кошти візьмуть із конфіскованих російських активів

Уряд Бельгії вирішив виділити новий пакет допомоги Україні на €92 мільйони. Кошти на це візьмуть із конфіскованих російських активів.
Про це пише пресслужба бельгійського уряду.
Половину цього пакета використають на військову допомогу. Йдеться про поставку бронетехніки, озброєння та боєприпасів.
Решта €46 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу та посилення дипломатичної присутності Бельгії. Ці кошти планують розподілити серед великих міст у зонах бойових дій.
- У лютому до Бельгії в межах тренувальної місії Європейського Союзу (EUMAM) прибула група українських військовослужбовців, щоб опанувати підводні безпілотники.