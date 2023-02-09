До Бельгії прибула група українських військових, які опановуватимуть підводні безпілотники

До Бельгії в межах тренувальної місії Європейського Союзу (EUMAM) прибула група українських військовослужбовців для опанування підводних безпілотників.

Про це у Twitter написала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

«Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітала мужність, яку вони демонструють уже майже рік», — зазначила вона.