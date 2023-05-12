Meta розпочинає тестувати штучний інтелект для створення реклами

Материнська компанія Facebook Meta заявила, що розпочне тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту.
Про це пише Reuters.
Вибрану групу рекламодавців запросять поекспериментувати з інструментами ШІ на «тестовому майданчику», який компанія називає AI Sandbox. Кількість рекламодавців, які братимуть участь у тестуванні, у Meta не уточнили, але зазначили, що їх буде небагато. У липні компанія планує розширити кількість учасників випробування, а пізніше інтегрувати деякі функції для всіх користувачів.
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