Головний опонент Ердогана звинуватив росію у втручанні в турецькі вибори

Головний опонент президента Туреччини Реджепа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні у вибори.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Дорогі російські друзі. Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора викрили в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», — заявив Киличдароглу.
Він наголосив, що, як і раніше, виступає за співробітництво та дружбу з росією.
- Вибори в Туреччині заплановані на 14 травня. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Киличдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати. Пізніше турецький президент Ердоган пообіцяв туркам безкоштовний газ і заявив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря. Наразі опитування прогнозують перемогу Киличдароглу з невеликим відривом у першому турі — але він не зможе набрати 50% голосів. Тому в Туреччині прогнозують другий тур, де шанси перемогти в обох кандидатів приблизно однакові.
- Також Реджеп Ердоган підвищив імпортне мито на зернові з нуля до 130%, щоб сповільнити річну інфляцію, яка, за даними місцевого видання Daily Sabbah, сягнула 50,5%.
- Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку. Вибори, що заплановані на 14 травня, стануть одними з найважчих для Ердогана та його партії, які перебувають при владі від 2003 року.