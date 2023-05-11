Головний опонент Ердогана звинуватив росію у втручанні в турецькі вибори

Головний опонент президента Туреччини Реджепа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні у вибори.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Дорогі російські друзі. Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора викрили в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», — заявив Киличдароглу.

Він наголосив, що, як і раніше, виступає за співробітництво та дружбу з росією.