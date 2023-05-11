Adidas продасть усі товари Yeezy. Частину виручки компанія пожертвує постраждалим від слів Каньє Веста

Компанія Adidas планує продати «мільйони пар» взуття колекції Yeezy, які вона створила в партнерстві з Каньє Вестом (нині Adidas розірвала з репером контракти через його антисемітські висловлювання). Частина виручки піде на благодійність.

Про це пише The Wall Street Journal.

На складах компанії зберігається взуття Yeezy на близько $1,3 мільярда. Очільник Adidas Бйорн Гульден сказав, що він разом із командою місяцями обмірковували, що робити з мільйонами пар, навіть думали знищити їх.

Утім, вирішили-таки спробувати продати всі пари Yeezy і потім пожертвувати частину виручених коштів організаціям, які репрезентують людей, що постраждали від висловлювань Веста. Іншу частину грошей отримає сам репер.