Twitter та Instagram заблокували акаунти Каньє Веста через антисемітські висловлювання

Соцмережі Twitter та Instagram заблокували акаунти американського репера Каньє Веста через антисемітські висловлювання.

Про це пише BBC.

Інцидент стався після того, як Вест під час тижня моди в Парижі одягнув футболку з написом white lives matter («Білі життя важливі»). Антидифамаційна ліга назвала цю фразу «мовою ненависті» і приписала її прихильникам переваги білої раси, які почали використовувати її в 2015 році у відповідь на рух Black Lives Matter.

Серед тих, хто розкритикував Веста, опинився і Diddy. Він закликав «не бавитися» з такими слоганами, а також не купувати такі футболки, в якій був Вест. «Я використовую вас як приклад, щоб показати єврейському народу, який наказав вам дзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене», — відповів Вест на критику Diddy.

Видання зазначає, що в дописі згадується антисемітська теорія змови про те, що таємна спільнота представників єврейського народу контролює світові ЗМІ, уряди і банки.