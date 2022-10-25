Компанія Adidas припиняє співпрацю з Каньє Вестом через антисемітські висловлювання

Спортивний бренд Adidas припинив партнерство з Каньє Вестом через антисемітські висловлювання американського репера.

Про це пише Associated Press.

«Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye [Каньє Веста] були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними. Вони порушували цінності компанії щодо різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості», — заявили у компанії.

Також в Adidas зазначили, що провели «ретельний огляд» і негайно припинили виробництво лінійки продуктів Yeezy. Крім того, бренд більше не платить Весту та його компаніям.