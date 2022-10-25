Компанія Adidas припиняє співпрацю з Каньє Вестом через антисемітські висловлювання

Спортивний бренд Adidas припинив партнерство з Каньє Вестом через антисемітські висловлювання американського репера.
Про це пише Associated Press.
«Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye [Каньє Веста] були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними. Вони порушували цінності компанії щодо різноманітності та інклюзивності, взаємної поваги та справедливості», — заявили у компанії.
Також в Adidas зазначили, що провели «ретельний огляд» і негайно припинили виробництво лінійки продуктів Yeezy. Крім того, бренд більше не платить Весту та його компаніям.
- Під час тижня моди в Парижі Каньє Вест одягнув футболку з написом white lives matter («Білі життя важливі»). Антидифамаційна ліга назвала цю фразу «мовою ненависті» і приписала її прихильникам переваги білої раси, які почали використовувати її в 2015 році у відповідь на рух Black Lives Matter.
- Після цього репер Diddy розкритикував Веста та закликав «не бавитися» з такими слоганами, а також не купувати такі футболки. «Я використовую вас як приклад, щоб показати єврейському народу, який наказав вам подзвонити мені, що ніхто не може погрожувати мені чи впливати на мене», — відповів Вест на критику Diddy.
- Соцмережі Twitter та Instagram заблокували акаунти Каньє Веста через антисемітські висловлювання.
- 17 жовтня стало відомо, що Каньє Вест купує соцмережу Parler, створену як альтернативу Twitter для прихильників консервативних і правих поглядів у США.