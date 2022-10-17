Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа Parler, на тлі бану в Twitter та Instagram

Американський репер Каньє Вест купує соцмережу Parler, створену як альтернативу Twitter для прихильників консервативних і правих поглядів у США.
Про це повідомляє Parlement Technologies, яка володіє платформою.
Сторони уклали угоду, згідно з якою купівля має бути завершена в четвертому кварталі цього року. Її подробиці не розкриваються.
«У світі, де консервативні погляди можуть викликати неоднозначну реакцію, ми повинні переконатися, що ми маємо право на вільне самовираження», — йдеться в заяві репера, яку наводить компанія.
Угода підписана на тлі блокування Веста у Twitter та Instagram через антисемітські висловлювання.
- Додаток Parler заснували у 2018 році випускники Денверського університету. Вони позиціонували його як простір свободи слова. Багато користувачів не задоволені політикою модерації у Facebook і Twitter, тому в Parler приходять заблоковані за висловлювання в інших соцмережах і праворадикали. Аналітики кажуть, що Parler — це рай для пропагандистів і політтехнологів. Джерела фінансування соцмережі достеменно невідомі. Один із засновників мережі, Джон Матце одружений із росіянкою та святкував весілля в Казані. Він запустив Parler одразу після повернення з росії.
- Після поразки Дональда Трампа на президентських виборах у США в Parler почали реєструватися дедалі більше користувачів, переконаних, що демократи «вкрали» вибори. Багато прибічників Трампа, які прибули до Вашингтону 6 січня (напередодні нападу на Капітолій), охоче ділилися планами штурму в Parler. Деякі користувачі обговорювали можливість таємно провезти зброю до столиці та вбити віцепрезидента Майкла Пенса.
- Згодом додаток соцмережі видалили зі своїх платформ Google, Apple і Amazon, але в лютому 2021 року її перезапустили.