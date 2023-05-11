CNN: Британія вже передала Україні кілька далекобійних ракет Storm Shadow

Велика Британія вже передала Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow перед контрнаступом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

За словами одного зі співрозмовників телеканалу, українська влада запевнила Лондон, що ці ракети використовуватимуть лише в межах суверенної території України та не атакуватимуть ними територію рф.

Американський високопосадовець заявив, що Storm Shadow — «справжня зміна правил гри з точки зору дальності дії».

Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 кілометрів, а висота 30—40 метрів. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.