Дефіцит російського бюджету за чотири місяці сягнув $44 мільярдів і перевищив план на весь рік

Федеральний бюджет росії за 4 місяці 2023 року виконали з дефіцитом у 3,4 трильйона рублів ($44 мільярди). Це більше ніж було передбачено на весь рік.
Про йдеться у звіті російського Мінфіну.
У росії планували, що в 2023 році дефіцит бюджету становитиме 2,93 трильйона рублів ($38 мільярдів). Але за підсумками чотирьох місяців цей показник вже перевищили.
Згідно зі звітом Мінфіну, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року. Водночас, витрати бюджету зросли на 26%.
Суттєво впали нафтогазові доходи — на 52%. Але в Мінфіні росії запевняють, що вони «поступово виходять на стабільну траєкторію, що відповідає їх базовому рівню».
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- 15 березня Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.
- Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту.