Дефіцит російського бюджету за чотири місяці сягнув $44 мільярдів і перевищив план на весь рік

Федеральний бюджет росії за 4 місяці 2023 року виконали з дефіцитом у 3,4 трильйона рублів ($44 мільярди). Це більше ніж було передбачено на весь рік.

Про йдеться у звіті російського Мінфіну.

У росії планували, що в 2023 році дефіцит бюджету становитиме 2,93 трильйона рублів ($38 мільярдів). Але за підсумками чотирьох місяців цей показник вже перевищили.

Згідно зі звітом Мінфіну, за перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року. Водночас, витрати бюджету зросли на 26%.

Суттєво впали нафтогазові доходи — на 52%. Але в Мінфіні росії запевняють, що вони «поступово виходять на стабільну траєкторію, що відповідає їх базовому рівню».