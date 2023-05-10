У Херсоні три дні була комендантська година. За цей час затримали двох корегувальників вогню і знайшли на кладовищі схрон зброї

У Херсоні з 20:00 5 травня і до 06:00 8 травня тривала комендантська година, яка мала полегшити роботу правоохоронцям.

Про результати 10 травня відзвітував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, за ці майже три дні затримали двох корегувальників артилерійського вогню, знайшли двох людей, які були в розшуку, знайшли прихильників «русского міра» і 253 порушників комендантської години.

Також правоохоронці провели чотири обшуки через можливу причетність до колабораціонізму, знайшли і вилучили прапори рф, георгіївські стрічки, зброю й списки працівників окупаційної поліції.

Крім цього, вдалося знайти викрадену побутову техніку з херсонського Міського центру соціальних служб та сімей, дітей і молоді, а на кладовищі знайшли схрон зброї.