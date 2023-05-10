На дні Адріатичного моря в Хорватії знайшли камʼяну дорогу доби неоліту

Біля узбережжя Хорватії, на дні Адріатичного моря знайшли стародавню дорогу. Їй близько семи тисяч років.
Про це пише Yahoo News.
Науковці припускають, що дорогу побудували у 4900-х роках до нашої ери. Вона повʼязувала острів із неолітичним поселенням на материку.
Щоб дізнатися це, дослідники проаналізували деревину, що збереглася уздовж шляху. Неподалік дороги також знайшли інші артефакти, зокрема леза та сокири віком сім тисяч років.
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