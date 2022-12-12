У найбільшому озері Норвегії знайшли середньовічний корабель

На дні Мьоса, найбільшого озера в Норвегії, знайшли затонулий середньовічний корабель у майже ідеальному стані.

Про це пише CNN.

За оцінками істориків, судно побудували між 1300 і 1800 роками. Його знайшли на глибині близько 411 метрів за допомогою ехолота. Дослідники планують повернутися у 2023 році з дистанційно керованим транспортним засобом, аби детальніше сфотографувати рештки корабля.

CNN

Корабель побудували за скандинавською технікою, згідно з якою дошки корпусу накладають одна на одну. Цей метод застосовували в епоху вікінгів, щоб зробити судно легшим та міцнішим. Наявні знімки показали, що його довжина становить 10 метрів.