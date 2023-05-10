У Twitter зʼявляться функція дзвінків і відеочат

Виконавчий директор Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які незабаром зʼявляться у соцмережі — відеочат і дзвінки, повідомляє Reuters.

Минулого року компанія оголосила про план Twitter 2.0 The Everything App, який, за словами Маска, матиме зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.

«Незабаром зʼявляться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», — заявив Маск.

Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність до соціальних мереж Meta — Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Маск сказав, що віднині у Twitter буде доступна версія зашифрованих прямих повідомлень.